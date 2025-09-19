«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 19:52

В Кремле напомнили об отношении Путина к переговорам по Украине

Песков: Путин готов урегулировать конфликт на Украине путем мирных переговоров

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин готов урегулировать конфликт на Украине политико-дипломатическими средствами, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил об отношении главы государства к мирным переговорам, комментируя ТАСС эмоциональные высказывания хозяина Белого дома Дональда Трампа.

Готовность к урегулированию и желание урегулировать [конфликт] политико-дипломатическими средствами сохраняет и президент Путин. И делает для этого многое, — поделился Песков.

Представитель Кремля также отмечал, что эмоциональная реакция президента США Дональда Трампа по Украине абсолютно понятна. По его мнению, политик сохраняют свою политическую волю и намерение, а также продолжает предпринимать усилия для урегулирования кризиса, потому реагирует подобным образом.

Ранее Путин заявил, что рассчитывает и надеется на то, что связанные с СВО события пройдут.

Россия
Кремль
Дмитрий Песков
отношение к СВО
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском аэропорту введены временные ограничения на полеты
Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужен отдых, Раку стоит проявить фантазию
Трамп выразил мнение по поводу инцидента с самолетами в Эстонии
В Польше рассказали о попытках втянуть страну в конфликт с Россией
Келлог дал Украине совет по поводу потери своих территорий
В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с истребителями над Эстонией
Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион
Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда
Лица, пронизанные иглами: поклонники вуду надругались над трупом в морге
Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня
Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны
Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи
Еще один российский аэропорт ввел временные ограничения
Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег
ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 сентября 2025 года
Поздняя слава, помощь СВО, гибель в ДТП: каким запомнился Сергей Пускепалис
Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу Boeing 777 из Малайзии
Российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА за два часа
В двух российских аэропортах изменили график работы
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября
Россия

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.