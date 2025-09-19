В Кремле напомнили об отношении Путина к переговорам по Украине

В Кремле напомнили об отношении Путина к переговорам по Украине Песков: Путин готов урегулировать конфликт на Украине путем мирных переговоров

Президент России Владимир Путин готов урегулировать конфликт на Украине политико-дипломатическими средствами, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил об отношении главы государства к мирным переговорам, комментируя ТАСС эмоциональные высказывания хозяина Белого дома Дональда Трампа.

Готовность к урегулированию и желание урегулировать [конфликт] политико-дипломатическими средствами сохраняет и президент Путин. И делает для этого многое, — поделился Песков.

Представитель Кремля также отмечал, что эмоциональная реакция президента США Дональда Трампа по Украине абсолютно понятна. По его мнению, политик сохраняют свою политическую волю и намерение, а также продолжает предпринимать усилия для урегулирования кризиса, потому реагирует подобным образом.

Ранее Путин заявил, что рассчитывает и надеется на то, что связанные с СВО события пройдут.