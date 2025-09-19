«Абсолютно понятно»: Песков об эмоциональной реакции Трампа по Украине Песков назвал абсолютно понятной эмоциональную реакцию Трампа по Украине

Эмоциональная реакция президента США Дональда Трампа по Украине абсолютно понятна, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он пояснил ТАСС, что политик продолжает предпринимать усилия для урегулирования кризиса.

Соединенные Штаты и лично президент Трамп сохраняют свою политическую волю и намерение дальше прилагать усилия к тому, чтобы способствовать украинскому урегулированию. Поэтому, конечно, президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме. Это абсолютно понятно, — подчеркнул Песков.

Ранее Трамп заявил, что разочарован отсутствием решения для украинского конфликта. По словам политика, он «считает себя обязанным» положить ему конец, поскольку при его первом сроке президентства эскалации удалось бы избежать.

Также постпред США при НАТО Мэттью Уитакер подчеркнул, что президент США не будет навязывать России и Украине условия мирного урегулирования. Договор возможен только при согласии обеих сторон, уточнил американский чиновник. Он добавил, что Вашингтон продолжает нащупывать возможности для посредничества.