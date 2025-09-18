Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован отсутствием решения для украинского конфликта. По словам политика, он «считает себя обязанным» положить ему конец, поскольку при его первом сроке президентства эскалации удалось бы избежать.

Я очень разочарован тем, что данный конфликт до сих пор не урегулирован, – сказал Трамп.

Ранее известный российский предприниматель Виктор Бут, пробывший почти 15 лет в американской тюрьме, заявлял, что Трамп «берет европейцев на понт» в вопросе конфликта на Украине. Он уточнил, что не нужно обращать внимания на то, что говорит глава Белого дома, так как он всегда пытается «лавировать» между разными позициями. Вместо этого Бут призвал «следить за руками этого ловкого фокусника политического цирка».

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что подход Трампа к урегулированию кризиса на Украине основан на здравом смысле. По его словам, в Вашингтоне осознают необходимость опираться прежде всего на договоренности, достигнутые на саммите на Аляске.