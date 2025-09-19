Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 14:06

Пожарные эвакуировали 650 человек из офиса в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасатели вывели из здания офиса на Мясницкой улице в Москве 650 человек, передает РИА Новости со ссылкой на городские экстренные службы. Они приехали после того, как в помещении сработала пожарная тревога.

Поступило сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации по адресу: улица Мясницкая, дом 39, строение 1, — пояснили источники издания.

Эвакуацию провели в целях безопасности, уточнили спасатели. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее крупный пожар охватил общежитие в городе Иваново. Проживающих в нем людей эвакуировали. Данные о пострадавших и жертвах не представлены. Прокуратура занялась установлением причин и обстоятельств пожара.

Также на юге Москвы вспыхнул крупный пожар на территории бывшего завода ЗИЛ. Пламя охватило крышу строящегося дома в ЖК «Шагал». Над местом ЧП разносились черные клубы дыма.

Кроме того, в районе Щербинка в Новой Москве пожарные тушили кровлю неэксплуатируемого склада. На месте работали 30 пожарных, было задействовано семь единиц техники.

