Олимпийский чемпион назвал экс-главу МОК Баха главным разрушителем движения

В нынешнее время на справедливость в вопросе допуска российских спортсменов рассчитывать не приходится, заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. По его словам, двойные стандарты уже не удивляют из-за того, что в Международном олимпийском комитете пока еще «правит» команда бывшего президента Томаса Баха.

Мы уже привыкли к двойным стандартам, это даже не удивляет. Для одних — исключительно полицейская дубинка, а для других — высасывание из пальца. Такое время, пока что не приходится рассчитывать на справедливость. Надеюсь, что [Кирсти] Ковентри, когда приобретет свою силу, начнет постепенно исправлять эти ошибки. Пока что еще там правит старая команда Томаса Баха, главного разрушителя олимпийского движения, — заявил Васильев.

Ранее МОК сообщил, что отстранения израильских спортсменов от соревнований по примеру российских не будет, поскольку Национальный олимпийский комитет (НОК) Израиля соблюдает Олимпийскую хартию. По словам представителя организации, делегации Израиля и Палестины «мирно жили» в Олимпийской деревне в Париже во время прошлогодних Олимпийских игр.