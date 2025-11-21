Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 13:06

Наказание балалаечнику-душителю с Урала определят за закрытыми дверьми

Суд в Екатеринбурге закрыл заседание по избранию наказания для учителя-душителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Суд в Екатеринбурге рассмотрит ходатайство об аресте 33-летнего учителя музыки Артема Ваганова в закрытом режиме, сообщает ТАСС. Мужчину обвиняют по уголовной статье о покушении на убийство несовершеннолетних. Заседание закрыли от прессы, журналистов в зал не пускают.

По предварительным данным, преподаватель игры на балалайке приглашал детей к себе домой якобы на занятия, где за деньги предлагал им процедуры «на проверку дыхания». По факту мужчина душил их полиэтиленовым пакетом. В Сети появилось видео, на котором похожий на Ваганова человек таким образом издевается над подростком.

Ранее сообщалось, что Ваганов вел в социальных сетях несколько аккаунтов, один из которых был зарегистрирован под именем Анатолия Сливко — в честь известного советского серийного убийцы, совершавшего преступления против мальчиков-подростков. Сливко работал с детьми и под предлогом «испытаний на выносливость» душил своих жертв.

До этого стало известно, что квартиру казанского маньяка Игоря Птицына продадут ради выплаты части компенсаций жертвам и их родственникам. Сначала приставы не могли выставить ее на торги, потому что это его единственное жилье, а добровольно терять квартиру мужчина не соглашался.

