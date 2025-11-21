Наказание балалаечнику-душителю с Урала определят за закрытыми дверьми Суд в Екатеринбурге закрыл заседание по избранию наказания для учителя-душителя

Суд в Екатеринбурге рассмотрит ходатайство об аресте 33-летнего учителя музыки Артема Ваганова в закрытом режиме, сообщает ТАСС. Мужчину обвиняют по уголовной статье о покушении на убийство несовершеннолетних. Заседание закрыли от прессы, журналистов в зал не пускают.

По предварительным данным, преподаватель игры на балалайке приглашал детей к себе домой якобы на занятия, где за деньги предлагал им процедуры «на проверку дыхания». По факту мужчина душил их полиэтиленовым пакетом. В Сети появилось видео, на котором похожий на Ваганова человек таким образом издевается над подростком.

Ранее сообщалось, что Ваганов вел в социальных сетях несколько аккаунтов, один из которых был зарегистрирован под именем Анатолия Сливко — в честь известного советского серийного убийцы, совершавшего преступления против мальчиков-подростков. Сливко работал с детьми и под предлогом «испытаний на выносливость» душил своих жертв.

