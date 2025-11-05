Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 18:26

Мельникова назвала тяжелым период отстранения РФ от международных стартов

Мельникова: эти 3,5 года изоляции навсегда останутся для меня чем-то тяжелым

Ангелина Мельникова Ангелина Мельникова Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова призналась, что период отстранения России от международных стартов был очень тяжелым. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, подобные чувства она испытывала во времена COVID-19.

Плюсов в изоляции лично для меня, наверное, не было. Это был очень сложный период. Такой же, как и во времена ковида. Эти три с половиной года навсегда останутся чем-то очень тяжелым, — отметила она.

Мельниковой 25 лет. Чемпионат мира в Джакарте в 2025 году стал первым с 2021 года, на который были допущены российские спортсмены.

Ранее Мельникова стала двукратной абсолютной чемпионкой мира, завоевав золотую и две серебряные медали на чемпионате мира в Индонезии. В обращении к зрителям она выразила восхищение трудом тренеров и врачей, которые помогли ей достичь таких высот.

До этого она призналась, что перед чемпионатом мира в Джакарте у нее болело колено. Мельникова объяснила, что каждый спортсмен выходит на помост с травмами, тем не менее она старалась беречь себя и держать в хорошей форме.

Ангелина Мельникова
отстранение
спорт
российские спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
До 1 млн рублей: кому положена максимальная выплата по беременности и родам
Сальдо отреагировал на визит Джоли в Херсон
Сгоревшая семья и маньяк с простреленными ногами: главные ЧП дня
Женщина оказалась в реанимации после дешевого препарата для похудения
Основатель Clube da Esquina умер после тяжелой болезни
Друг Уильяма и Кейт Миддлтон трагически погиб в Лондоне
Медведев объяснил, кто вынудил Россию задуматься о ядерных испытаниях
Анджелина Джоли приехала в Херсон: что она там делает, заплатили ли ей
Москвичке продали вместо курицы нечто совершенно иное
«Угроза распространения»: трехэтажный склад загорелся в Ростове-на-Дону
Россиянам объяснили, как обезопасить сделку с недвижимостью
Вырваться из котла не получилось: наступление ВС РФ в Покровске 5 ноября
В семье Николаева раскрыли дату и место его похорон
Политолог ответил, что может остановить эскалацию Запада в отношении России
Медведев вышел из депрессии после Шанхая
В России рухнули продажи популярной автомобильной марки
Грибной сезон в Подмосковье не закончится до конца февраля
Стала известна судьба Виктории Бекхэм после посвящения мужа в рыцари
В Австралии запретят детям пользоваться популярными соцсетями
Ученые обнаружили в организме человека необычного защитника от рака
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.