Мельникова назвала тяжелым период отстранения РФ от международных стартов Мельникова: эти 3,5 года изоляции навсегда останутся для меня чем-то тяжелым

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова призналась, что период отстранения России от международных стартов был очень тяжелым. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, подобные чувства она испытывала во времена COVID-19.

Плюсов в изоляции лично для меня, наверное, не было. Это был очень сложный период. Такой же, как и во времена ковида. Эти три с половиной года навсегда останутся чем-то очень тяжелым, — отметила она.

Мельниковой 25 лет. Чемпионат мира в Джакарте в 2025 году стал первым с 2021 года, на который были допущены российские спортсмены.

Ранее Мельникова стала двукратной абсолютной чемпионкой мира, завоевав золотую и две серебряные медали на чемпионате мира в Индонезии. В обращении к зрителям она выразила восхищение трудом тренеров и врачей, которые помогли ей достичь таких высот.

До этого она призналась, что перед чемпионатом мира в Джакарте у нее болело колено. Мельникова объяснила, что каждый спортсмен выходит на помост с травмами, тем не менее она старалась беречь себя и держать в хорошей форме.