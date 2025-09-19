Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 12:11

Житель Липецка приставал к женщинам прямо в переполненном автобусе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина из Липецка трогал за интимные места пассажирок переполненного автобуса, сообщает Telegram-канал «Липецк. Важно и Срочно». По данным авторов, инцидент произошел в районе остановки «Дом торговли».

Предполагаемый злоумышленник действовал в автобусе № 24. Когда очевидцы заметили неприемлемое поведение и сделали мужчине замечание, он быстро вышел из общественного транспорта на остановке. Авторы канала также напомнили жителям города, что в подобных ситуациях необходимо обращаться в правоохранительные органы.

Ранее в подмосковном Реутове мужчина приставал к 13-летней девочке, убеждая ее в необходимости начала половой жизни. Инцидент произошел у магазина, где неизвестный мужчина начал разговор с несовершеннолетней, ожидавшей подруг.

Также в Брянской области осудили пенсионера за надругательство над 10-летней девочкой, находившейся в беспомощном состоянии. По данным следствия, 68-летний мужчина получил 13 лет лишения свободы. Свой срок он будет отбывать в колонии строгого режима. Пенсионера осудили по статье о действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния.

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

