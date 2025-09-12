Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 14:56

Взрослый мужчина убеждал 13-летнюю девочку начать половую жизнь

В Подмосковье мужчина приставал к 13-летней девочке возле магазина

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В подмосковном Реутове мужчина приставал к 13-летней девочке, убеждая ее в необходимости начала половой жизни, передает Telegram-канал «Мой Реутов» со ссылкой на слова матери подростка. Инцидент произошел у магазина, где неизвестный мужчина начал разговор с несовершеннолетней, ожидавшей подруг.

Сказал, что сам начал половую жизнь в 13 лет и ей тоже надо уже и рожать пора. Еще немного потом за ними шел, после этого отстал, — рассказала мать девочки.

По словам женщины, соседи стали свидетелями произошедшего. Она требует объяснений, зачем взрослому мужчине заводить подобные разговоры с несовершеннолетними.

Ранее в Брянской области осудили пенсионера за надругательство над 10-летней девочкой, находившейся в беспомощном состоянии. По данным следствия, 68-летний мужчина получил 13 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Москве мигрант предлагал девочкам-подросткам «куда-нибудь отойти на время». От извращенца школьниц спасла местная жительница. Женщина сделала мужчине замечание, тогда он сел на свой велосипед и уехал.

приставания
девочки
Подмосковье
мужчины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Невролог назвала продукты, которые могут спровоцировать мигрень
«Действовал по Корану»: беженец из Палестины изнасиловал школьницу
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан в Юте
ЦБ снизил ключевую ставку до 17%: что будет с рублем, вкладами и ипотекой
Трамп не знает, действовал ли убийца Кирка в одиночку
Синоптики назвали дату, когда в Москву придут проливные дожди
Депутат раскрыл, почему некоторые беженцы не смогут прижиться в России
Лукашенко признался в любви к картошке на фоне диеты
Офтальмолог рассказал, сколько можно сидеть за экраном монитора
В Госдуме сделали неожиданный прогноз по ключевой ставке на конец года
Живодеры сняли скальп с собаки и отрезали ей уши
Трамп сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Кирка
В МИД России объяснили удары ВСУ по жилым домам
Психолог раскрыла секрет успешной учебы, о котором молчат учителя
Похожего на Овечкина мужчину сняли с Aurus Arsenal в Москве
В МИД России раскрыли, как Польша нарушает права человека
«Это дико»: в РПЦ осудили слова Пугачевой о браке с Киркоровым по расчету
Стало известно, сколько россиян планируют посмотреть конкурс «Интервидение»
Милонов потребовал «отменять» звезд в России при одном нарушении
В МИД заявили о готовности России обсудить «Маршрут Трампа»
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.