Взрослый мужчина убеждал 13-летнюю девочку начать половую жизнь

В подмосковном Реутове мужчина приставал к 13-летней девочке, убеждая ее в необходимости начала половой жизни, передает Telegram-канал «Мой Реутов» со ссылкой на слова матери подростка. Инцидент произошел у магазина, где неизвестный мужчина начал разговор с несовершеннолетней, ожидавшей подруг.

Сказал, что сам начал половую жизнь в 13 лет и ей тоже надо уже и рожать пора. Еще немного потом за ними шел, после этого отстал, — рассказала мать девочки.

По словам женщины, соседи стали свидетелями произошедшего. Она требует объяснений, зачем взрослому мужчине заводить подобные разговоры с несовершеннолетними.

Ранее в Брянской области осудили пенсионера за надругательство над 10-летней девочкой, находившейся в беспомощном состоянии. По данным следствия, 68-летний мужчина получил 13 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Москве мигрант предлагал девочкам-подросткам «куда-нибудь отойти на время». От извращенца школьниц спасла местная жительница. Женщина сделала мужчине замечание, тогда он сел на свой велосипед и уехал.