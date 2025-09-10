Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 13:11

Российский пенсионер изнасиловал беспомощную 10-летнюю девочку

Под Брянском пенсионера приговорили к 13 годам за насилие над 10-летней девочкой

В Брянской области осудили пенсионера за надругательство над 10-летней девочкой, находившейся в беспомощном состоянии, сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале. По ее данным, 68-летний мужчина получил 13 лет лишения свободы.

В июне 2024 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения у себя дома совершил в отношении 10-летней дочери своей знакомой действия сексуального характера. Суд приговорил виновного к 13 годам лишения свободы, — говорится в сообщении.

Пенсионера осудили по пункту «б» части 4 статьи 132 УК («Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния»). Свой срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали 28-летнего гражданина Палестины, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней школьницы. Мужчина, имеющий вид на жительство в России, работал резчиком мясопродуктов и сейчас находится под стражей.

До этого в ДНР задержали мужчину 1993 года рождения по подозрению в изнасиловании и убийстве девятилетней девочки. Преступление произошло 5 сентября в поселке Ольховатка, где подозреваемый после издевательств над ребенком закопал тело. Правоохранители вышли на преступника по приметам и заставили указать место захоронения.

Россия
Брянская область
пенсионеры
приговоры
насилие
дети
