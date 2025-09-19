Названа тревожная причина внезапного учащения пульса

Резкое учащение пульса без причины может говорить о болезни сердца, заявила NEWS.ru доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, кардиолог Наталия Буланова. Она отметила, что при подобных симптомах нужно пройти ЭКГ.

Если пульс внезапно резко увеличивается без видимых причин в покое, это требует обращения к врачу-кардиологу, так как может быть проявлением заболевания сердца. Причину невозможно определить без медицинского обследования, как минимум регистрации ЭКГ, — сказала Буланова.

По ее словам, нельзя прибегать к самолечению. Эксперт напомнила, что бесконтрольное применение лекарственных препаратов непредсказуемо и может привести к летальному исходу.

Не стоит применять самостоятельно препараты для урежения пульса. Это может привести к непредсказуемым последствиям, даже летальному исходу, — подытожила Буланова.

Ранее нутрициолог Наталья Чаевская заявила, что отсутствие утреннего приема пищи серьезно вредит не только физическому, но и ментальному здоровью, увеличивая риск развития депрессивных состояний и хронической усталости. По ее словам, пропуск завтрака снижает работоспособность и концентрацию внимания.