Украинский блогер назвал один из самых страшных городов Европы Украинский блогер Шевцов заявил, что в Неаполе много мусора и преступности

Неаполь можно назвать одним из самых криминальных и страшных городов Европы, заявил популярный украинский блогер Алексей Шевцов в своем YouTube-канале. Он уточнил, что там распространены мелкие кражи, а также много мусора и обветшалых зданий.

Без доли преувеличения Неаполь — один из самых страшных и запущенных городов, что я встречал за всю историю своих путешествий, — рассказал Шевцов.

Блогер добавил, что если оставить хорошую машину в неблагополучном районе, то утром можно не обнаружить в ней стекла и всего содержимого. При этом Шевцов признал, что в Неаполе сохранилось немало красивых исторических мест. Он отметил, что под конец своего путешествия начал привыкать к недостаткам итальянского города.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко посоветовал посмотреть в Китае Пекин, Сиань и Шанхай. По его словам, этот маршрут считается классическим. Он добавил, что в столице Китая нужно посетить Великую Китайскую стену, Летний дворец, пройтись по городу и попробовать утку по-пекински.