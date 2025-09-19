Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 10:20

Россиянин за деньги поджег вышку сотовой связи

В Новосибирске задержан подозреваемый в поджоге вышки сотовой связи

В Новосибирской области задержали 18-летнего молодого человека, который подозревается в поджоге вышки сотовой связи, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. Против него заведено уголовное дело по статье «Диверсия», максимальная санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Задержанный признался, что задание поджечь базовую станцию он получил в ходе переписки в мессенджере. За диверсию ему обещали заплатить денежные средства, — рассказали в ведомстве.

Во время обысков у него изъяли мобильные телефоны и вещи, в которых он был в момент совершения поджога. Сейчас продолжаются следственные действия.

Тем временем в Магаданской области силовики пресекли попытку теракта. Подозреваемые, которых ранее задерживали за браконьерство, готовили поджог здания погрануправления службы безопасности и отравление сотрудников.

Также ФСБ пресекла попытку убийства главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге. Задержаны три человека, по заданию украинских спецслужб они собирались подорвать машину с помощью взрывчатки.

