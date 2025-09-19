«Чуда не случится»: врач предупредила об опасности лечения гвоздикой

Чрезмерное лечение гвоздикой может спровоцировать мигрень, а также обострение гастрита и язвы, заявила NEWS.ru заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова. По ее словам, эту специю также не рекомендуется употреблять беременным женщинам, пожилым людям и детям до семи лет.

Чуда, что гвоздика вылечит от всех недугов, не случится. Медицинских подтверждений, что специя реально лечит тяжелые и хронические заболевания, нет. Гвоздика иногда может вызывать аллергию, обострение гастрита и язвенной болезни, провоцировать мигрени. Специя не рекомендована беременным женщинам, детям до семи лет и пожилым. Осторожно стоит относиться к ее употреблению при гипертонии и болезнях печени и почек, а также при приеме кроворазжижающих кровь препаратов, — пояснила Чиркова.

Она добавила, что гвоздика содержит много эфирного масла, главный компонент которого — эвгенол, соединение, признанное сильным антисептиком, обезболивающим и антиоксидантом. Поэтому, по ее словам, оно часто применяется для временного облегчения зубной боли и как вспомогательное средство при простудах и нарушениях пищеварения.

Ее добавляют в чай, используют для ингаляций, полосканий и иногда в виде компрессов при воспалениях. Специя доказанно помогает бороться с некоторыми бактериями, например стафилококками, снижает активность вируса герпеса, улучшает аппетит и облегчает симптомы вздутия и спазмов в животе, а также освежает дыхание, — добавила Чиркова.

Ранее диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова заявила, что чеснок и гвоздика эффективно борются с патогенными бактериями в организме. По ее словам, специи являются не просто добавками к рациону, а концентратами биологически активных веществ.