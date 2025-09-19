Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 05:15

«Чуда не случится»: врач предупредила об опасности лечения гвоздикой

Врач Чиркова: гвоздика может спровоцировать мигрень, обострение гастрита и язвы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чрезмерное лечение гвоздикой может спровоцировать мигрень, а также обострение гастрита и язвы, заявила NEWS.ru заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова. По ее словам, эту специю также не рекомендуется употреблять беременным женщинам, пожилым людям и детям до семи лет.

Чуда, что гвоздика вылечит от всех недугов, не случится. Медицинских подтверждений, что специя реально лечит тяжелые и хронические заболевания, нет. Гвоздика иногда может вызывать аллергию, обострение гастрита и язвенной болезни, провоцировать мигрени. Специя не рекомендована беременным женщинам, детям до семи лет и пожилым. Осторожно стоит относиться к ее употреблению при гипертонии и болезнях печени и почек, а также при приеме кроворазжижающих кровь препаратов, — пояснила Чиркова.

Она добавила, что гвоздика содержит много эфирного масла, главный компонент которого — эвгенол, соединение, признанное сильным антисептиком, обезболивающим и антиоксидантом. Поэтому, по ее словам, оно часто применяется для временного облегчения зубной боли и как вспомогательное средство при простудах и нарушениях пищеварения.

Ее добавляют в чай, используют для ингаляций, полосканий и иногда в виде компрессов при воспалениях. Специя доказанно помогает бороться с некоторыми бактериями, например стафилококками, снижает активность вируса герпеса, улучшает аппетит и облегчает симптомы вздутия и спазмов в животе, а также освежает дыхание, — добавила Чиркова.

Ранее диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова заявила, что чеснок и гвоздика эффективно борются с патогенными бактериями в организме. По ее словам, специи являются не просто добавками к рациону, а концентратами биологически активных веществ.

здоровье
советы
питание
врачи
Дарья Кожемякина
Д. Кожемякина
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работающие из дома россияне ощущают себя счастливее
Свекла для похудения: раскрываем осенний секрет стройности
Трамп хочет пригласить Карла III в США
Двух жителей Запорожья осудили за шпионаж в пользу Украины
Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»
В российских аэропортах массово задерживаются рейсы
Гладков сообщил о печальных последствиях атак ВСУ на Белгородскую область
Слуцкий рассказал Путину о «хилокском гетто» в Новосибирске
Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме
Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения
Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина»
Стало известно, как россияне предпочитают использовать ИИ
Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма
Россияне могут лишиться популярных авто из Китая и Японии
Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии
ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении
Один из российских городов «ушел под воду» из-за ливней
Убитого на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США
Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
Верующим напомнили, какую важную дату православные отмечают 19 сентября
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В Госдуме поддержали переименование трех городов России
Власть

В Госдуме поддержали переименование трех городов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.