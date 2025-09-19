Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 08:07

Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки

Владимир Солодов Владимир Солодов Фото: kremlin.ru

Владимир Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатского края, сообщило РИА Новости. Он обозначил приоритеты работы на ближайшие годы, среди которых повышение качества жизни местного населения, а также поддержка участников СВО и их семей. Губернатор отметил, что Камчатку нужно сделать таким местом, в котором хочется жить, работать и растить детей.

Главный приоритет — жители Камчатского края. Вся наша работа будет направлена на повышение качества жизни каждого жителя, — сказал Солодов.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что в регионе начнется строительство научных центров для изучения атмосферы Земли и космической погоды. Проекты получили официальное одобрение и будут реализованы в рамках национального комплекса.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ходе первого очного модуля программы «Герои Подмосковья» отобрали 70 лучших кандидатов среди бойцов СВО. Всего на участие в ней подали свыше 2,4 тысячи заявок из 69 регионов страны.

