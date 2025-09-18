Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 12:45

В российском регионе построят центры изучения космической погоды

В Иркутской области начнется строительство научных центров по изучению атмосферы

Игорь Кобзев Игорь Кобзев Фото: kremlin.ru

В Иркутской области начнется строительство научных центров для изучения атмосферы Земли и космической погоды, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Проекты получили официальное одобрение и будут реализованы в рамках национального комплекса.

По его словам, ученые будут работать с тремя новыми объектами — лазерным комплексом на Ольхоне, специальным стендом под Ангарском и центром обработки данных в Иркутске. Эти установки позволят предсказывать магнитные бури, изучать влияние космоса на связь и навигацию, а также обеспечат защиту спутников и космических станций.

Проект, как отметил губернатор, реализуется по поручению президента России Владимира Путина и является частью большого национального комплекса. Первые объекты уже построены в Бурятии, а новые научные центры в Иркутской области планируется завершить к 2030 году.

Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что астероид 2025 FA22, который в начале года занимал первую позицию в списке наиболее опасных космических объектов, благополучно пролетел Землю. По словам астрономов, расстояние между астероидом и планетой составило порядка 800 тысяч километров.

ученые
космос
Игорь Кобзев
исследования
центры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.