В российском регионе построят центры изучения космической погоды

В Иркутской области начнется строительство научных центров для изучения атмосферы Земли и космической погоды, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Проекты получили официальное одобрение и будут реализованы в рамках национального комплекса.

По его словам, ученые будут работать с тремя новыми объектами — лазерным комплексом на Ольхоне, специальным стендом под Ангарском и центром обработки данных в Иркутске. Эти установки позволят предсказывать магнитные бури, изучать влияние космоса на связь и навигацию, а также обеспечат защиту спутников и космических станций.

Проект, как отметил губернатор, реализуется по поручению президента России Владимира Путина и является частью большого национального комплекса. Первые объекты уже построены в Бурятии, а новые научные центры в Иркутской области планируется завершить к 2030 году.

