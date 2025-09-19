Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 08:05

Верующим напомнили, какую важную дату православные отмечают 19 сентября

Депутат Иванов: 19 сентября отмечается день Киево-Братской иконы Божией Матери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Православные верующие 19 сентября отмечают день Киево-Братской иконы Божией Матери, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, святыня имеет духовное и историческое значение для всего православного мира, а особенно для русского народа.

Киево-Братская икона — это не просто образ, это символ несокрушимой веры и заступничества Пресвятой Богородицы в самые тяжелые для нашего Отечества времена. Ее история, связанная с чудесным обретением во время разорения Киева, напоминает нам, что даже в горниле испытаний Божия Матерь не оставляет свой народ, — отметил Иванов.

Иванов добавил, что в этот праздничный день в молитве перед Киево-Братским образом нужно просить Пресвятую Деву не только о личном спасении и благополучии семьи, но и о даровании мира и здравомыслия на землях исторической Руси. Эта икона особо помогает в скорбях и недоумениях, когда человека одолевают вражеские помыслы или он находится в растерянности, рассказал депутат.

Нужно со смирением просить Владычицу наставить на путь истинный тех, кто заблудился, ожесточился или отрекся от своей веры и родства. Существует благочестивая традиция 19 сентября примиряться с теми, с кем был в ссоре, и помогать нуждающимся, ведь милостыня и добрые дела, совершаемые в праздник, умножают благодать молитвы, — подытожил Иванов.

Ранее Иванов заявил, что россиянкам, которые хотят обрести семейное счастье и найти достойного спутника жизни, следует молиться Пресвятой Богородице и святой великомученице Екатерине. По его словам, многие поколения русских женщин вымаливали себе счастливую судьбу перед иконой «Неувядаемый Цвет».

РПЦ
православие
Россия
верующие
