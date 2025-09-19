Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 09:00

Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина»

Кадыров заявил, что является верным соратником Путина во всех направлениях

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров утверждает, что часто называет себя «пехотинцем Путина», поскольку является преданным сторонником президента России Владимира Путина во всех аспектах, передает РИА Новости. Он также добавил, что остается «яростным боевым пехотинцем».

Во всех смыслах [являюсь пехотинцем Путина]! В деле обеспечения безопасности государства, политического развития я называю себя пехотинцем. Во всех направлениях я его помощник, верный соратник и ярый боевой пехотинец!прокомментировал Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что регион не нуждается в жестком стиле управления после победы над терроризмом. Нынешняя система в Чечне работает безупречно, и он не видит смысла в изменениях. Глава республики подчеркнул, что был жестким в борьбе с терроризмом и не стыдится своих действий. Сегодня в Чечне каждый чиновник находится на своем месте.

До этого Кадыров заявил, что обманул СБУ, вернув похищенного жеребца из Чехии бесплатно. Представители Кадырова предложили оплату наличными, и СБУ выполнила свою часть работы, но деньги так и не передали, и жеребец вернулся к владельцу.

Рамзан Кадыров
Чечня
Владимир Путин
сторонники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»
В российских аэропортах массово задерживаются рейсы
Гладков сообщил о печальных последствиях атак ВСУ на Белгородскую область
Слуцкий рассказал Путину о «Хилокском гетто» в Новосибирске
Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме
Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения
Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина»
Стало известно, как россияне предпочитают использовать ИИ
Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма
Россияне могут лишиться популярных авто из Китая и Японии
Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии
ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении
Один из российских городов «ушел под воду» из-за ливней
Убитого на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США
Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
Верующим напомнили, какую важную дату православные отмечают 19 сентября
День оружейника в России: праздник мастеров оборонной промышленности
«Живая приманка» и тактика Гитлера у ВСУ: новости СВО к утру 19 сентября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 сентября: инфографика
«Огнем и мечом»: в ГД раскрыли, когда может завершиться конфликт на Украине
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В Госдуме поддержали переименование трех городов России
Власть

В Госдуме поддержали переименование трех городов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.