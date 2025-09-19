Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина» Кадыров заявил, что является верным соратником Путина во всех направлениях

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров утверждает, что часто называет себя «пехотинцем Путина», поскольку является преданным сторонником президента России Владимира Путина во всех аспектах, передает РИА Новости. Он также добавил, что остается «яростным боевым пехотинцем».

Во всех смыслах [являюсь пехотинцем Путина]! В деле обеспечения безопасности государства, политического развития я называю себя пехотинцем. Во всех направлениях я его помощник, верный соратник и ярый боевой пехотинец! — прокомментировал Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что регион не нуждается в жестком стиле управления после победы над терроризмом. Нынешняя система в Чечне работает безупречно, и он не видит смысла в изменениях. Глава республики подчеркнул, что был жестким в борьбе с терроризмом и не стыдится своих действий. Сегодня в Чечне каждый чиновник находится на своем месте.

До этого Кадыров заявил, что обманул СБУ, вернув похищенного жеребца из Чехии бесплатно. Представители Кадырова предложили оплату наличными, и СБУ выполнила свою часть работы, но деньги так и не передали, и жеребец вернулся к владельцу.