Кадыров поразмышлял о жестком стиле управления в Чечне

На сегодняшний день Чечня не нуждается в жестком стиле управления, такое мнение высказал глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, которые приводит РИА Новости, когда-то это было необходимостью, которая отпала после победы над терроризмом. Кадыров подчеркнул, что текущая система в Чечне работает как часы.

На самом деле у нас сегодня система работает как часы, и я не вижу необходимости что-то менять или принимать меры, которые для кого-то со стороны покажутся опять-таки жесткими, — сказал он.

Кадыров признал, что он был «жестким и принципиальным» в отношении терроризма, когда это «нужно было». Он подчеркнул, что не стыдится своих действий. Сегодня в Чечне «каждый чиновник на своем месте», уверен глава республики.

