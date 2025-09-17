Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 07:27

Кадыров поразмышлял о жестком стиле управления в Чечне

Кадыров заявил, что сегодня Чечня не нуждается в жестком стиле управления

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сегодняшний день Чечня не нуждается в жестком стиле управления, такое мнение высказал глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, которые приводит РИА Новости, когда-то это было необходимостью, которая отпала после победы над терроризмом. Кадыров подчеркнул, что текущая система в Чечне работает как часы.

На самом деле у нас сегодня система работает как часы, и я не вижу необходимости что-то менять или принимать меры, которые для кого-то со стороны покажутся опять-таки жесткими, — сказал он.

Кадыров признал, что он был «жестким и принципиальным» в отношении терроризма, когда это «нужно было». Он подчеркнул, что не стыдится своих действий. Сегодня в Чечне «каждый чиновник на своем месте», уверен глава республики.

Ранее Кадыров рассказал, что обманул Службу безопасности Украины и бесплатно вернул своего жеребца, который был похищен у него в Чехии. Руководитель региона утверждает, что он договорился с СБУ о возвращении животного, но в конечном счете не заплатил.

Чечня
Рамзан Кадыров
терроризм
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
В Европе прочат Зеленскому крах из-за скандала с взрывчаткой в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.