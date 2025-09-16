Кадыров рассказал, как переиграл СБУ и вернул жеребца

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обманул Службу безопасности Украины и бесплатно вернул своего жеребца, который был похищен у него в Чехии. В интервью РИА Новости руководитель региона сказал, что он договорился с СБУ о возвращении животного, но в конечном счете не заплатил.

Спецслужбы Украины продажные, падкие на легкие деньги, поэтому нам без проблем удалось договориться. <…> Мои ребята сказали как есть, что договариваются от моего имени. Пообещали наличными заплатить. Те достаточно быстро сделали всю работу, ну а мы не заплатили им и забрали коня, — сказал Кадыров.

Кадыров отметил, что сейчас жеребец находится в очень хорошей форме. Он уже стал производителем и отцом прекрасных жеребцов. Конно-спортивный клуб «Ахмат» также скупает его потомство по всему миру, которое европейцы успели произвести и продать за время, пока животное находилось у них.

Ранее уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что глава региона получает множество обращений от украинских женщин. В своих посланиях они просят помочь в поиске своих сыновей, которых задерживают на улицах украинских городов и принудительно отправляют на фронт. В письмах также выражается недоверие к властям своей страны, авторы обращений рассчитывают на поддержку.