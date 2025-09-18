Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 14:49

Россиянам хотят запретить вывоз из страны более 100 граммов золота

Минфин предложил запретить вывоз из России более 100 граммов золота

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вывоз золота физлицами из России через страны Таможенного союза планируют ограничить 100 граммами в монетарных слитках, заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме, который транслируют во «ВКонтакте». По его словам, проект указа уже согласован и будет внесен в правительство в ближайшие недели.

В рамках поручения, которое у нас есть, у нас срок реализации этого — в этом году. Там будут граммы, там будет 100 граммов, это монетарные слитки, — уточнил Моисеев.

Замминистра добавил, что ограничение не затронет другие виды золота. В частности, речь не идет о ювелирных изделиях.

Центральный банк РФ между тем выступил против введения ограничений на вывоз золота физическими лицами. По мнению зампреда ЦБ Алексея Гузнова, такие меры могут негативно повлиять на трансграничные расчеты.

Ранее стало известно, что, несмотря на эмбарго, Швейцария за первое полугодие 2025 года резко увеличила закупки российского золота. Формальный запрет на прямой импорт обошли через лазейку: металл, вывезенный из России до введения санкций, продолжили ввозить через третьи страны.

Минфин
золото
ограничения
вывоз
границы
