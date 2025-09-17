Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 08:18

Второй за неделю взрыв в жилом доме произошел в Ангарске

Взрыв газа в жилом доме в Ангарске Взрыв газа в жилом доме в Ангарске Фото: РИА Новости

Мощный взрыв прогремел в жилом пятиэтажном здании в Ангарске Иркутской области, сообщает Telegram-канал SHOT. Он также опубликовал кадры с места происшествия, снятые очевидцем. Это уже второе подобное происшествие в Ангарске с начала недели.

Как уточнил канал, громкий хлопок раздался в доме по адресу: 7-й микрорайон, 11. В результате в одной из квартир на последнем этаже выбило стекла в окнах. На опубликованных кадрах виден поврежденный балкон. На место также прибыла бригада спасателей.

В понедельник, 15 сентября, в Ангарске произошел еще один взрыв в многоквартирном жилом доме. По данным МЧС, это был хлопок газовоздушной смеси. Произошло обрушение перекрытия между первым и вторым этажом здания. Из здания самостоятельно эвакуировались 79 жильцов, включая 12 детей.

В ходе проведения поисковых работ в Ангарске под завалами спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека. В городе также ввели режим чрезвычайной ситуации.

Иркутская область
Ангарск
взрывы
хлопки
кадры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.