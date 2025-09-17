Второй за неделю взрыв в жилом доме произошел в Ангарске

Мощный взрыв прогремел в жилом пятиэтажном здании в Ангарске Иркутской области, сообщает Telegram-канал SHOT. Он также опубликовал кадры с места происшествия, снятые очевидцем. Это уже второе подобное происшествие в Ангарске с начала недели.

Как уточнил канал, громкий хлопок раздался в доме по адресу: 7-й микрорайон, 11. В результате в одной из квартир на последнем этаже выбило стекла в окнах. На опубликованных кадрах виден поврежденный балкон. На место также прибыла бригада спасателей.

В понедельник, 15 сентября, в Ангарске произошел еще один взрыв в многоквартирном жилом доме. По данным МЧС, это был хлопок газовоздушной смеси. Произошло обрушение перекрытия между первым и вторым этажом здания. Из здания самостоятельно эвакуировались 79 жильцов, включая 12 детей.

В ходе проведения поисковых работ в Ангарске под завалами спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека. В городе также ввели режим чрезвычайной ситуации.