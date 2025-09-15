Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 08:43

В Ангарске введен режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

Фото: МЧС Иркутской области

Режим ЧС введен в Ангарске после взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме, заявил мэр Сергей Петров в своем Telegram-канале. По его словам, специалисты проверяют конструкции подъезда.

С 08:00 (03:00 мск) введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время проводится обследование конструкций подъезда, — написал Петров.

Ранее сообщалось, что в городе Ангарске Иркутской области произошел инцидент с хлопком газовоздушной смеси в жилом доме. Происшествие случилось в 12-м микрорайоне на первом этаже многоэтажного здания. По предварительной информации, возгорания после хлопка не последовало.

В результате проведения поисковых работ в Ангарске под завалами спасатели обнаружили тело 56-летнего мужчины. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека. Двое из них были госпитализированы. В целях безопасности из аварийного дома и соседних зданий были эвакуированы 79 человек, включая 12 детей. Часть людей находится во временном пункте размещения.

До этого в ночь на 9 сентября огонь охватил сразу две квартиры на юго-западе Москвы. Перед началом пожара жильцы дома слышали громкий взрыв.

Россия
Иркутская область
Ангарск
взрывы
режим ЧС
