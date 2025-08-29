Активы Air Liquide официально передали под временное управление России

Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе активов французской химической компании Air Liquide под временное управление российской компании ООО «М-Логистика». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, под временное управление переходят 10 дочерних предприятий: АО «Логика», АО «Эр Ликид Северсталь», ООО «Север Ликвид Газ», ООО «Эр Ликид», ООО «Эр Ликид Алабуга», ООО «Эр Ликид Балаково», ООО «Эр Ликид Кстово», ООО «Эр Ликид Кузбасс», ООО «Эр Ликид Липецк» и ООО «Эр Ликид Рязань». Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее выяснилось, что акции и доли группы компаний Raven Russia были конфискованы в пользу государства решением Московского арбитражного суда. Арестованы были 17 организаций, которые совокупно владели площадью в два миллиона «квадратов» складских и транспортных терминалов.

В августе прошлого года стало известно, что Генеральная прокуратура собиралась передать государству акции группы компаний Raven Russia, считая, что недвижимость покупалась в обход ограничений. Ведомство обратилось в суд с пометкой об обеспечении безопасности страны и напомнив о запрете участия иностранцев в предприятиях и обществах, имеющих стратегическое значение.