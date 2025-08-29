День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 14:28

Активы Air Liquide официально передали под временное управление России

Путин подписал указ о передаче активов Air Liquide ООО «М-Логистика»

Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе активов французской химической компании Air Liquide под временное управление российской компании ООО «М-Логистика». Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, под временное управление переходят 10 дочерних предприятий: АО «Логика», АО «Эр Ликид Северсталь», ООО «Север Ликвид Газ», ООО «Эр Ликид», ООО «Эр Ликид Алабуга», ООО «Эр Ликид Балаково», ООО «Эр Ликид Кстово», ООО «Эр Ликид Кузбасс», ООО «Эр Ликид Липецк» и ООО «Эр Ликид Рязань». Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее выяснилось, что акции и доли группы компаний Raven Russia были конфискованы в пользу государства решением Московского арбитражного суда. Арестованы были 17 организаций, которые совокупно владели площадью в два миллиона «квадратов» складских и транспортных терминалов.

В августе прошлого года стало известно, что Генеральная прокуратура собиралась передать государству акции группы компаний Raven Russia, считая, что недвижимость покупалась в обход ограничений. Ведомство обратилось в суд с пометкой об обеспечении безопасности страны и напомнив о запрете участия иностранцев в предприятиях и обществах, имеющих стратегическое значение.

Владимир Путин
Россия
предприятия
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Южной Корее роботы заняли место внуков
Юрист напомнила о праве спилить мешающие ветки дерева с соседского участка
Падение из окна, смерть матери, затворничество: как живет Николай Ефремов
Ефремов бежал в Узбекистан: новинки кино 28 августа — 3 сентября
«Рычаги существуют»: политолог раскрыл, как Трамп может «продавить» Киев
Россиянам рассказали, какие двигатели повлекут за собой проблемы в ГАИ
В МИД РФ назвали главные темы для обсуждения на саммите ШОС
Безработного петербуржца задержали после разбойного нападения
В Госдуме ответили на слова об этноанклаве в российском регионе
Блогер рассказал страшные подробности похорон военных ВСУ
Глава округа в Пермском крае не сможет выходить из дома еще три месяца
Общественники призвали запретить продажу одного вида одежды в секс-шопах
Телескоп Уэбба зафиксировал уникальный состав зарождающейся планеты
Юрист напомнила россиянам о штрафах за разведение костров
Тяжелый внедорожник насмерть задавил ребенка в российском регионе
«Полное разочарование»: в Сети обсуждают концерт Кадышевой
Спасатели на вертолетах нашли заблудившегося в лесу пенсионера
Раскрыта причина смерти актера из «Войны и мира»
Харрис лишилась госохраны по указу Трампа
Полиция Петербурга изъяла из машин мигрантов 32 свертка с наркотиками
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.