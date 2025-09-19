Страны из «дроновой коалиции», которые поставляют БПЛА Украине, несут полную ответственность за совершаемые ей преступления, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, власти этих государств становятся соучастниками.
Поставляя беспилотники киевскому режиму, власти этих стран становятся соучастниками совершаемых современными бандеровцами преступлений и несут за это полную ответственность, — подчеркнула дипломат.
Захарова добавила, что участникам коалиции следует взглянуть в лицо непреложным фактам ежедневных преступлений ВСУ, которые осознанно наносят удары по гражданским объектам и мирным жителям российских регионов. Дипломат назвала морализаторство и демарши со стороны этих стран по поводу якобы нарушений Россией международного права лицемерными и неуместными.
Ранее стало известно, что Украина и Польша создадут совместную оперативную группу, которая займется вопросами, связанными с БПЛА. В ее составе будут представители вооруженных сил двух стран.