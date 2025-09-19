Медведев двумя словами описал проект Совета Европы по Украине Медведев назвал «абсолютно психоделическим» проект Совета Европы по Украине

Проект конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины является «абсолютно психоделическим», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в MAX. Так политик оценил инициативу, подготовленную Советом Европы.

Сложно сказать, какие галлюциногенные вещества употребляют функционеры в Страсбурге, но результат налицо. На свет появился абсолютно психоделический проект конвенции о создании международной претензионной комиссии для Украины, — поделился Медведев.

Политик подчеркнул, что Москва будет использовать все возможные способы, чтобы защитить интересы страны. По его словам, Россия не признает сроков давности по таким требованиям и планирует добиваться ответственности за подобные действия.

Ранее Медведев заявил, что создание бесполетной зоны над Украиной и возможность стран НАТО сбивать российские беспилотники означают прямой конфликт военного блока с РФ. Так он оценил инициативу главы МИД Польши Радослава Сикорского. Медведева позабавила «мощная европейская» идея.