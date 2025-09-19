Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 14:35

В Петербурге градозащитники добились остановки сноса старой фабрики

В Санкт-Петербурге приостановлен снос исторической фабрики-кухни

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга вынес предостережение застройщику ПАО «Группа ЛСР» из-за сноса старой фабрики, сообщает со ссылкой на ведомство РБК Петербург. Демонтировать здание фабрики-кухни Ленинградского союза потребительских обществ начали 15 сентября. Против выступали градозащитники, и теперь застройщик обязан приостановить работы по распоряжению комитета.

Первой о демонтаже здания сообщила градозащитная организация «SOS СПб СНОС». После активисты направили жалобу в СК РФ. В июле Смольный уже отказался включать фабрику в список объектов культурного наследия, но теперь рассматривает обращение повторно. Работы на стройплощадке остановлены. «Группа ЛСР» не прокомментировала ситуацию и предостережения со стороны КГИОП.

Известно, что девелопер приобрел площадку завoда «Навигатор» и территорию, где находится фабрика-кухня, за 720 млн рублей в прошлом году. На этом месте хотят построить восьмиэтажную гостиницу и бизнес-центр.

Ранее стало известно, что в Петербурге выставили на продажу здание сгоревшего кинотеатра «Слава» на Бухарестской улице. Объявление о продаже вилось на онлайн-платформе «Авито». За объект, нуждающийся в капитальном ремонте, просят 380 млн рублей.

Санкт-Петербург
архитектура
сносы
памятники архитектуры
