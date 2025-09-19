Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 15:00

В Туле вынесли приговоры вымогателям, пойманным 10 лет спустя

В Туле на скамье подсудимых оказались двое вымогателей, которых искали 10 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Туле спустя десять лет после совершения преступления вынесли приговор двум злоумышленникам, подозреваемым в серии тяжких преступлений, сообщила пресс-служба прокуратуры Тульской области. Перед судом предстали 32-летний Георгий Гергедава из Твери и 33-летний москвич Андрей Исаев.

Осенью 2014 года они напали на 50-летнего председателя дачного некоммерческого партнерства «Ковалево». Они выстрелили в него из пистолета, избили, затащили в дом и заставили подписать договор займа на 40 млн рублей. После этого отобрали еще 400 тыс. рублей и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, на котором и скрылись.

Осенью 2024 года преступников задержали в Чечне. Гергедаву и Исаева признали виновными в похищении, разбое, вымогательстве и угоне. Суд удовлетворил иск председателя о взыскании 650 тысяч рублей за нанесенный ему моральный ущерб. Вымогателей приговорили к 15 годам и 3 месяцам и 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее Московский суд вынес приговор Тархану Эльдукаеву. Следствие установило его причастность к покушению на бизнесменов Гуршумовых, расстрелянных в подъезде собственного дома в 1996 году, хотя изначально Эльдукаева обвиняли в попытке убийства певца Авраама Руссо.

суды
вымогательство
колонии
Тульская область
