Кадыров не стал отвечать на один вопрос о своих детях Кадыров отказался комментировать выбор супругов своими детьми

Глава Чечни Рамзан Кадыров отказался отвечать на вопрос о том, как его дети выбирают супругов, сообщает РИА Новости. Во время интервью журналист агентства поинтересовался, дает ли политик советы своим детям и помогает ли с выбором кандидатов для брака.

Не в наших традициях отвечать на такие вопросы. Поэтому без комментариев, — сказал лидер Чеченской Республики.

Летом прошла свадьба 17-летнего сына Кадырова Адама, которую посетили послы Ирана, ОАЭ, Турции, Казахстана и другие высокопоставленные гости. Президент России Владимир Путин направил поздравления молодоженам со вступлением в семейную жизнь.

Ранее Кадыров заявил, что его сын Адам, занимающий пост секретаря Совета безопасности республики, успешно справляется с обязанностями, несмотря на юный возраст. Он напомнил, что сам получил высокую должность в молодые годы. По словам Кадырова, Адам всегда находился рядом, поэтому получил нужный опыт и практику.

Также глава российского региона отметил, что политика — это не совсем женское дело, особенно в Чеченской Республике. Он добавил, что не был против того, что его старшая дочь, Айшат Кадырова, ушла из правительства республики.