«Не женское дело»: Кадыров об уходе дочерей из политики

Политика — это не совсем женское дело, особенно в Чеченской Республике, заявил в интервью РИА Новости глава Чечни Рамзан Кадыров. Он добавил, что не был против того, что его старшая дочь Айшат Кадырова ушла из правительства республики.

Я подумал и решил для себя, что политика — это не совсем женское дело, и особенно в Чеченской Республике. Поэтому, когда Айшат сама изъявила желание уйти, я дал согласие. Она сейчас не только модой занимается. У нее есть другие бизнес-проекты, с которыми она прекрасно справляется. Кстати, из политики ушла не только Айшат, но и еще две другие дочери, — рассказал он.

Хадижат Кадырова занимала пост первого заместителя руководителя администрации Чечни. Хутмат была назначена на должность заместителя руководителя секретариата главы республики.

Ранее Кадыров заявил, что его сын Адам, занимающий пост секретаря Совета безопасности республики, успешно справляется с обязанностями, несмотря на юный возраст. Он напомнил, что сам получил высокую должность в молодые годы. По словам Кадырова, Адам всегда находился рядом, поэтому получил нужный опыт и практику.