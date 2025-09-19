«Претензий не имею»: Кадыров поставил на место критиков своего сына

Адам Кадыров, занимающий пост секретаря Совета безопасности Чечни и удостоенный множества наград, хорошо справляется с обязанностями, несмотря на свой юный возраст, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости. Он отметил, что сам был молод, когда стал первым вице-премьером правительства региона.

Я рос рядом с моим отцом, всегда был рядом, многому научился именно рядом с ним. Адам тоже вырос рядом со мной. Поэтому он уже имеет богатый опыт и знания. Есть и практика. Когда меня поставили на должность первого вице-премьера правительства региона, я тоже был молодым. Тем не менее Владимир Владимирович доверил мне этот пост. Адам тоже успешно справляется, и я никаких претензий не имею, хотя у меня спрос с него как с сына в разы больше, — высказался глава Чечни.

Кадыров также упомянул многочисленные награды наследника. Он отметил, что упреки о полученных Адамом наградах неуместны, так как среди них нет незаслуженных. По словам главы Чечни, каждая из них была вручена его сыну за конкретные достижения. Глава республики добавил, что сомневающиеся могут пообщаться с сыном лично и убедиться, что он является хорошим парнем.

Ранее Кадыров заявил, что Чечне больше не нужен жесткий стиль управления. Он напомнил, что в прошлом такая мера была необходима для борьбы с терроризмом, но эта угроза уже позади. По его словам, нынешняя система власти в регионе работает как часы, и менять что-либо нет оснований. Глава республики добавил, что не стыдится своей жесткости, которую он показывал в прошлом.