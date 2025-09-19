10 ошибок девелопера на старте проекта — и как их избежать

Erid: 2W5zFK4VYDW

Введение: цена первых шагов

Начало любого девелоперского проекта — момент истины. На старте закладывается экономика объекта, формируется его архитектура, определяется судьба будущих инвестиций. Ошибки на этом этапе способны стоить сотен миллионов рублей и лет потерянного времени.

Крупные игроки рынка давно знают: 80% успеха проекта определяется именно первой стадией — концепцией и проектированием. Тем не менее даже опытные компании наступают на одни и те же грабли. Давайте разберем десять самых частых ошибок девелоперов и посмотрим, как их избежать.

Ошибка 1. Отсутствие четкой концепции

Многие девелоперы спешат приступить к проектированию без ясного ответа на главный вопрос: «Для кого мы строим?» Итог — красивые, но нежизнеспособные проекты.

Решение: начинать с маркетинговых исследований и бизнес-анализа. В Северстрое обязательным этапом является предпроектное исследование, где анализируются потребности арендаторов и перспективы локации.

Ошибка 2. Неверный выбор площадки

Локация определяет до 60% успеха проекта. Часто в погоне за дешевой землей девелоперы выбирают участок с ограничениями по коммуникациям, транспортной доступности или юридическим статусом.

Решение: технический и юридический дью-дилидженс еще до покупки. Подрядчики с опытом, такие как Северстрой, помогают проверить подключение к сетям, градостроительные ограничения и скрытые риски.

Ошибка 3. Игнорирование градостроительных норм

Начать строить, а потом согласовывать — дорога в тупик. Нарушение регламентов приводит к заморозке стройки и судебным искам.

Решение: грамотная работа с нормативной базой и консультация с экспертами на этапе концепции.

Ошибка 4. Экономия на проектировании

Проект — это «мозг» стройки. Но многие девелоперы сокращают бюджет на проектные работы, думая, что «и так все понятно». Итог — десятки коллизий и переделки на площадке.

Решение: инвестировать в качественное проектирование и BIM-моделирование. Северстрой применяет BIM, что позволяет выявлять ошибки еще на экране компьютера, а не в бетоне.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ошибка 5. Отсутствие финансовой модели

Иногда проект запускают на глазок, не просчитав операционные расходы, окупаемость и риски. Результат — красивое здание без арендаторов и доходности.

Решение: разработка подробной финансовой модели с учетом сценариев. В Северстрое заказчики получают TCO-расчет (стоимость владения), чтобы видеть, сколько объект будет стоить не только в стройке, но и в эксплуатации.

Ошибка 6. Неверный выбор подрядчика

Желание сэкономить приводит к выбору подрядчика без опыта или ресурсов. Итог — срыв сроков, удорожание и бесконечные переделки.

Решение: работать с проверенными компаниями, у которых есть портфолио аналогичных проектов. Северстрой — это десятки реализованных объектов по всей России, от складов до торговых комплексов.

Ошибка 7. Ставка только на цену

Девелоперы часто выбирают подрядчика по принципу «кто дешевле». В итоге стоимость строительства вырастает на десятки процентов за счет допсмет и «скрытых» работ.

Решение: оценивать подрядчика по совокупности факторов — от компетенций до системы контроля качества. У профессионалов цена на старте ближе к реальной.

Ошибка 8. Недооценка инженерных систем

Сэкономить на вентиляции или электроснабжении кажется хорошей идеей на старте. Но именно инженерия определяет комфорт арендаторов и расходы на эксплуатацию.

Решение: проектировать инженерные системы в комплексе с архитектурой и закладывать их в бюджет с первых дней.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ошибка 9. Игнорирование цифровых инструментов

Некоторые девелоперы до сих пор работают по старинке — на бумажных чертежах и без онлайн-контроля. Это повышает риски ошибок и делает процесс непрозрачным.

Решение: внедрять BIM, цифровые двойники, дроны и IoT. Северстрой активно использует такие инструменты, позволяя заказчику в любой момент видеть реальный прогресс стройки.

Ошибка 10. Слабый контроль и коммуникации

Даже лучший проект можно загубить, если заказчик и подрядчик не выстроили систему взаимодействия. Отсутствие прозрачности порождает недоверие и затягивание сроков.

Решение: регулярные отчеты, единые цифровые платформы и жесткий контроль качества. Опытные компании делают это частью культуры.

Реальные кейсы: когда ошибки обходятся слишком дорого

Бизнес-центр без арендаторов

В одном из регионов России девелопер построил современный офисный центр. Здание получилось красивым и технологичным, но… пустым. Почему? На этапе проектирования не был проведен маркетинговый анализ. Район, где возводился объект, имел низкий спрос на офисные площади — все крупные арендаторы уже сидели в центре города, а малый бизнес не был готов платить за «престижную оболочку».

Проект оказался убыточным: эксплуатационные расходы съедали доходы от редких арендаторов. Если бы компания на старте вложилась в исследования и консультации с экспертами, удалось бы скорректировать концепцию — например, сделать не офис, а многофункциональный центр с коворкингами, гостиницей и торговой зоной.

Склад, который пришлось переделывать

Другой пример связан с индустриальной недвижимостью. Девелопер решил построить складской комплекс и заказал проект «по минимуму», чтобы сэкономить. В итоге после сдачи выяснилось, что потолки слишком низкие для современных систем хранения, а инженерные сети не рассчитаны на нагрузку от холодильных установок.

Часть здания пришлось фактически перестраивать, а другая — осталась невостребованной. Итог — дополнительные расходы в десятки миллионов рублей. Такая ошибка легко избегается при грамотном проектировании: компании вроде Северстроя изначально учитывают специфику бизнеса будущего арендатора.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Торговый центр без парковки

Звучит почти анекдотично, но это реальная история. В небольшом городе девелопер построил современный торговый центр. Архитектура, отделка, бренды арендаторов — все было продумано. Но… под парковку оставили слишком мало места.

В результате клиенты просто не могли комфортно приезжать за покупками, и поток посетителей оказался значительно ниже прогнозов. Спустя пару лет объект был перепрофилирован в офисный комплекс, что потребовало новых вложений.

Урок очевиден: ошибки планирования инфраструктуры могут перечеркнуть все усилия и вложения.

Долгострой на ровном месте

Еще один распространенный сценарий — когда девелопер выбирает подрядчика «подешевле». На бумаге все выглядело красиво: быстрые сроки, низкая цена. На практике же подрядчик не справился с нагрузкой, сроки сдвигались, и стройка перешла в категорию долгостроя.

Через два года пришлось нанимать нового подрядчика, переделывать часть работ и тратить еще больше денег. Потери инвесторов — десятки миллионов рублей, не говоря уже об упущенной выгоде.

Чему учат эти примеры?

Все приведенные кейсы объединяет одно: проблемы возникали не на стройплощадке, а задолго до выхода строителей на объект. Ошибки на этапе концепции и выбора партнеров оказывались роковыми.

Опытные подрядчики вроде Северстроя строят процесс иначе. Они подключаются еще на стадии проектирования и помогают девелоперам не просто «залить фундамент», а создать рабочую бизнес-модель:

проверяют участок и коммуникации;

учитывают реальные потребности рынка;

применяют цифровые инструменты для моделирования;

просчитывают TCO — стоимость владения объектом в долгосрочной перспективе.

Именно такой подход снижает риски до минимума и превращает стройку из авантюры в предсказуемый бизнес.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вывод: девелопмент без ошибок возможен

Современный девелопмент — это не только стены и крыша, но и работа с данными, технологиями и стратегией. Чем раньше девелопер привлекает профессионального подрядчика, тем меньше вероятность ошибок, которые оборачиваются потерями. Компании вроде Северстроя выступают не просто строителями, а стратегическими партнерами, которые помогают превратить идею в прибыльный актив.

Ошибки девелопера на старте проекта стоят очень дорого — не только в деньгах, но и во времени, репутации и упущенных возможностях. Но почти все эти ошибки можно избежать, если работать с профессионалами, которые умеют думать не только о бетоне и кирпичах, но и о рынке, экономике и будущем объекта.

Северстрой — это именно такой партнер. Компания не только строит, но и сопровождает проект от идеи до эксплуатации, помогая девелоперам избежать типичных ловушек и довести проект до успеха.

РЕКЛАМА: ООО «СЕВЕРСТРОЙ», 5038144882