Офис телеканала ABC в США подвергся обстрелу

Офис телеканала ABC в американском Сакраменто обстреляли неизвестные, сообщает NBC. Там уточнили, что в окне здания видны три отверстия от пуль.

В момент инцидента в здании находились люди, подтвердили в полиции, при этом информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, стрельба велась из машины — после того, как были произведены выстрелы, от офиса отъехал автомобиль.

Ранее трое правоохранителей попали под огонь при стрельбе в Пенсильвании, об этом рассказал комиссар полиции округа Крис Пэрис. Он уточнил, что все они мертвы, преступник также скончался. Еще двое полицейских получили тяжелые ранения.

До этого три человека, включая предполагаемого стрелка, погибли в результате стрельбы в католической школе Миннеаполиса. Еще 20 человек получили ранения. Американский президент Дональд Трамп призвал молиться за пострадавших.

Тем временем в Нью-Йорке произошла стрельба, в результате которой погиб один человек и четверо получили ранения. По данным журналистов, один из пострадавших — подросток, он находится в критическом состоянии.