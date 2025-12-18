Новый год-2026
18 декабря 2025

Россияне бросились скупать символ Нового года

Россияне стали на 10% чаще покупать мандарины из-за падения цен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В ноябре — первой половине декабря 2025 года спрос на мандарины в России вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснили аналитики «Чек Индекс». Как передает РИА Новости, медианная стоимость мандаринов в этом году составила 187 рублей за 1 кг, что на 14% ниже, чем в 2024-м. Аналитики связывают это с восстановлением поставок после прошлогоднего неурожая в ключевых странах-экспортерах.

Традиционно мандарины привозят из Турции, Египта, Марокко. Меньше — из ЮАР, Китая и других стран Южного полушария. Конечно, есть Абхазия, — отмечают аналитики.

Обычно перед праздниками мандарины дорожают на 10%. Однако в этом году, по оценкам экспертов, подорожание будет скромнее — около 5–7% по сравнению с ноябрьскими ценами.

Тем временем появилась информация, что Федеральная антимонопольная служба инициировала масштабную проверку в отношении ведущих продуктовых ретейлеров России. Поводом стали выявленные ведомством аномально высокие торговые наценки на ряд социально значимых товаров. В фокусе внимания регулятора — Х5, «Магнит», «Дикси» и другие.

мандарины
Новый год
продукты
еда
