18 сентября 2025 в 08:05

Россиянам рассказали, как правильно мыть фасады зданий

Бизнесмен Васильев: кирпичные фасады лучше мыть pH-сбалансированными средствами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Фасады из кирпича и клинкерной плитки лучше всего мыть нейтральными pH-сбалансированными очистителями, заявил NEWS.ru строительный эксперт, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев. Он объяснил, что данные материалы прочны, но чувствительны к кислотам, разрушающим кладочный раствор.

Для кирпича и клинкерной плитки лучше всего подходят нейтральные pH-сбалансированные очистители. Эти материалы достаточно прочны, но чувствительны к кислотам, которые могут разрушать кладочный раствор. Специальные смывки для цементных высолов следует использовать точечно и с большой осторожностью, предварительно проверив на малозаметном участке, — добавил Васильев.

Виниловый и фиброцементный сайдинг лучше всего очищать только мягкими моющими средствами без абразивных частиц, подчеркнул собеседник. Идеальный вариант — раствор самого обычного средства для мытья посуды, считает Васильев.

Аппарат высокого давления для очистки сайдинга тоже можно применять, но с большой аккуратностью: давление не должно превышать 50-70 бар, иначе под напором воды панели могут погнуться. Ржавые подтеки удаляются специальными средствами на основе кислот, которые наносятся точечно мягкой кистью и сразу же смываются, — подытожил Васильев.

Ранее арт-дизайнер Александр Моисеев заявил, что создать на кухне осеннее настроение помогут лампы теплого света и подушки. По его словам, осень дарит мягкий золотистый свет, который идеально подчеркивает текстуру дерева, блеск металлической фурнитуры и глубину цветных фасадов.

строительство
ремонт
стройматериалы
Россия
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
