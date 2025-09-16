Москвичи бьют тревогу из-за разрухи при благоустройстве района Жители района Марфино в Москве жалуются на проблемы при благоустройстве

Жители района Марфино выразили недовольство ходом работ по благоустройству территории, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, за 1,6 млрд рублей реализуется проект, сопровождающийся многочисленными нарушениями.

Как сообщают местные жители, еще в конце апреля муниципалитет представил проект благоустройства, а в мае подрядчики огородили весь микрорайон и приступили к работам. Вскоре жильцы начали жаловаться на то, что рабочие снимают качественный асфальт, повреждают фундаменты домов, демонтируют фонари и планируют снести местный спортивный комплекс.

Особое возмущение вызвало избыточное количество бордюров, закупленных по многомиллиардному контракту. Лишние бордюры складывали в стопки и закапывали прямо в землю. Строительная техника регулярно повреждала припаркованные автомобили — ковши экскаваторов разбивали и царапали машины, при этом никто не компенсировал автовладельцам ущерб.

