16 сентября 2025 в 19:10

Москвичи бьют тревогу из-за разрухи при благоустройстве района

Жители района Марфино в Москве жалуются на проблемы при благоустройстве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители района Марфино выразили недовольство ходом работ по благоустройству территории, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, за 1,6 млрд рублей реализуется проект, сопровождающийся многочисленными нарушениями.

Как сообщают местные жители, еще в конце апреля муниципалитет представил проект благоустройства, а в мае подрядчики огородили весь микрорайон и приступили к работам. Вскоре жильцы начали жаловаться на то, что рабочие снимают качественный асфальт, повреждают фундаменты домов, демонтируют фонари и планируют снести местный спортивный комплекс.

Особое возмущение вызвало избыточное количество бордюров, закупленных по многомиллиардному контракту. Лишние бордюры складывали в стопки и закапывали прямо в землю. Строительная техника регулярно повреждала припаркованные автомобили — ковши экскаваторов разбивали и царапали машины, при этом никто не компенсировал автовладельцам ущерб.

Ранее на востоке Москвы началось строительство новой станции Арбатско-Покровской линии метрополитена. Как сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале, станция получит название «Гольяново». Она появится в центре одноименного района — на пересечении Уссурийской и Сахалинской улиц.

Москва
благоустройство
районы
строительство
