В Госдуме заявили, что ждут возобновления членства России в МОК Журова: Россия устранила все замечания и ожидает возобновления членства в МОК

Россия устранила все замечания от Международного олимпийского комитета и сейчас находится на равных с Израилем, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Она также отметила, что выступает против отстранений, правом на участие в соревнованиях должны обладать все.

К нам были вопросы, которых не было к Израилю. Мы их устранили, поэтому сейчас ждем возобновления членства в МОК. Да, это не только из-за военных действий. Отчасти, конечно, связаны с происходящим на Украине, но мы все устранили. Поэтому сейчас с точки зрения предъявления претензий мы с Израилем на равных. Вообще я против отстранений в целом — выступать должны все, — заявила Журова.

Ранее МОК сообщил, что отстранения израильских спортсменов от соревнований по примеру российских не будет, поскольку Национальный олимпийский комитет (НОК) Израиля соблюдает Олимпийскую хартию. По словам представителя организации, делегации Израиля и Палестины «мирно жили» в Олимпийской деревне в Париже во время прошлогодних Олимпийских игр.