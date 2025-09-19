«Не устраивает никого»: российский хоккейный клуб расстался с тренером

Тольяттинский ХК «Лада» по соглашению сторон расторг контракт с главным тренером Борисом Мироновым, сообщает пресс-служба хоккейного клуба. Причиной называются низкие результаты команды.

Причина смены главного тренера только одна — это нынешний результат, который не устраивает никого. Поэтому было принято такое решение. Благодарим Бориса Олеговича за проделанную работу, но хоккейный бизнес таков, что все мы зависим от результата, — приводится заявление гендиректора «Лады» Александра Харламова.

Ранее сообщалось, что Евгений Лугин вернулся на пост гендиректора ХК «Амур» в Хабаровском крае. Он уже занимал эту должность в прошлом сезоне, после чего принял решение перейти на руководящую должность в структуре регионального Министерства спорта. Михаил Переяслов, занимавший должность гендиректора, теперь перейдет на новую должность в системе ХК «Амур».

До этого стало известно, что в тренерский штаб московского хоккейного клуба «Динамо» возвращается Вячеслав Козлов. Он уже работал в клубе с 2021 по 2025 год. За этот период команда под его руководством завоевала Кубок Континента (2024) и бронзовые медали чемпионата КХЛ (2025).