Дизайнер объяснила, как согреть жилье до начала отопительного сезона

Дизайнер объяснила, как согреть жилье до начала отопительного сезона Дизайнер Боровская: утеплить квартиру осенью можно с помощью шерстяных ковров

Использование шерстяных ковров и обогревателей позволит согреть квартиру до начала отопительного сезона, заявила «Радио 1» дизайнер интерьеров Мария Боровская. Она напомнила, что в первую очередь именно пол и стены сохраняют тепло.

Безусловно, теплый пол ест много электричества. Но, например, раньше мы включали газовую плиту для тепла, но это очень опасно — устаревший вариант. Шерстяные ковры на стены вешали тоже для дополнительного тепла. Сейчас можно поставить обогреватели, — отметила Боровская.

Эксперт также предостерегла от водяных теплых полов — их запрещено делать в жилых квартирах. В качестве материала для полов она посоветовала выбирать мрамор вместо керамогранита или ламината.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Московской области стартует 22 сентября. Соответствующее распоряжение подписал министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.