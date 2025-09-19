Стало известно, когда стартует отопительный сезон в Подмосковье Минэнерго Подмосковья: отопительный сезон в регионе начнется 22 сентября

Отопительный сезон в Московской области стартует 22 сентября, пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на Министерство энергетики по региону. Соответствующее распоряжение подписал министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

Прежде всего теплом обеспечат социальные учреждения, в том числе детские сады, школы, техникумы, больницы и поликлиники. Массовый запуск отопления запланирован через неделю после этого — 29 сентября. Отопление у всех жителей региона должно появиться до 1 октября.

При этом в ведомстве отметили, что дата начала отопительного сезона может сдвинуться в зависимости от погоды. Тепло в квартиры подадут досрочно в случае, если столбики термометров покажут ниже восьми градусов тепла на протяжении пяти дней.

Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев заявил, что в РФ следует перейти от единовременного начала отопительного сезона к гибкому зонированному регулированию. В таком случае отопление в первую очередь будут подавать старым домам с высокими теплопотерями.