В Госдуме предложили изменить формат отопительного сезона

В России следует от единовременного начала отопительного сезона перейти к гибкому зонированному регулированию, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, глава экспертного совета по ЖКХ при думском комитете Владимир Кошелев. По его словам, в таком случае отопление в первую очередь будут подавать старым домам с высокими теплопотерями.

Современные технологии позволяют нам мыслить точечно и гибко. <...> Аналогично, весной отопление в первую очередь можно отключать в современных, хорошо утепленных новостройках, где тепловая инерция значительно ниже, — пояснил Кошелев.

Он добавил, что для реализации данного проекта необходимо модернизировать коммунальную инфраструктуру. Нужны новые сети, которые дали бы возможность действовать в соответствии с меняющимся температурным режимом, не опасаясь неполадок и перебоев.

Ранее стало известно, что решение о начале отопительного сезона принимается городскими властями. После их распоряжения в течение пяти дней тепло должно быть подано на все городские объекты. Обычно отопление в Москве включают после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура держится ниже восьми градусов тепла.

Тем временем эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что перед началом отопительного сезона нужно почистить батареи от пыли и осмотреть, чтобы выявить возможную ржавчину. Он подчеркнул, что, если есть сомнения, лучше вызвать специалиста от управляющей компании, поскольку любые ржавчины и потеки могут привести к серьезным проблемам.