Голубой вместо белого — как пастельные небесные оттенки делают комнату светлее и визуально больше

Многие считают, что белый цвет делает комнату просторнее, но дизайнеры уверяют — это не всегда так. Чисто белые стены часто кажутся холодными и стерильными, лишая интерьер уюта. Есть простой и эффектный способ одновременно расширить пространство и наполнить его теплом.

Секрет кроется в светлых голубых оттенках, которые создают иллюзию объема и глубины. Как небесное небо визуально «раздвигает» границы, так и стены в нежно-голубой палитре наполняют комнату светом и легкостью. Голубой отражает свет, делает пространство ярче, а мягкая пастель действует успокаивающе, снижает напряжение и помогает настроиться на отдых или работу.

Такой цвет универсален: он гармонирует с разной мебелью и аксессуарами, создавая ощущение чистоты и свежести. Особенно эффектно смотрится сочетание голубых стен со светлыми поверхностями и текстилем. Нежные пастельные вариации расширяют пространство без агрессии, превращая комнату в светлое, комфортное и визуально просторное место, где приятно проводить время.

