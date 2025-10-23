Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 08:35

Голубой вместо белого — как пастельные небесные оттенки делают комнату светлее и визуально больше

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многие считают, что белый цвет делает комнату просторнее, но дизайнеры уверяют — это не всегда так. Чисто белые стены часто кажутся холодными и стерильными, лишая интерьер уюта. Есть простой и эффектный способ одновременно расширить пространство и наполнить его теплом.

Секрет кроется в светлых голубых оттенках, которые создают иллюзию объема и глубины. Как небесное небо визуально «раздвигает» границы, так и стены в нежно-голубой палитре наполняют комнату светом и легкостью. Голубой отражает свет, делает пространство ярче, а мягкая пастель действует успокаивающе, снижает напряжение и помогает настроиться на отдых или работу.

Такой цвет универсален: он гармонирует с разной мебелью и аксессуарами, создавая ощущение чистоты и свежести. Особенно эффектно смотрится сочетание голубых стен со светлыми поверхностями и текстилем. Нежные пастельные вариации расширяют пространство без агрессии, превращая комнату в светлое, комфортное и визуально просторное место, где приятно проводить время.

Ранее сообщалось, что дизайнеры давно открыли секрет создания гармоничного пространства — правило трех элементов. Этот принцип работает везде: в расстановке мебели, подборе цветов и декора.

Читайте также
Магия трех предметов: как простой прием превращает обычный интерьер в произведение искусства
Общество
Магия трех предметов: как простой прием превращает обычный интерьер в произведение искусства
От обычной квартиры до роскошных апартаментов: 10 профессиональных секретов дизайна, о которых молчат мастера интерьера
Общество
От обычной квартиры до роскошных апартаментов: 10 профессиональных секретов дизайна, о которых молчат мастера интерьера
Составлен список продуктов, убивающих мужскую потенцию
Здоровье/красота
Составлен список продуктов, убивающих мужскую потенцию
Россиян предупредили о серьезной опасности сидячего образа жизни
Здоровье/красота
Россиян предупредили о серьезной опасности сидячего образа жизни
Как правильно бегать по утрам: что нужно для первого раза?
Семья и жизнь
Как правильно бегать по утрам: что нужно для первого раза?
дизайнеры
советы
интерьеры
лайфхаки
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Одно российское ведомство подверглось мощной DDoS-атаке
Россиянам рассказали, в каких случаях выплату пенсии могут приостановить
Российский баскетболист установил рекорд в НБА
Производитель популярной туалетной бумаги сменил владельца в России
Россиянам рассказали, сколько денег можно вернуть при строительстве дома
Идеальный кетозавтрак: сырники на кокосовой муке
В России предложили налоговую революцию для ПВЗ маркетплейсов
В Пензенской области отменили план «Ковер»
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае
Семьям погибших и пострадавших при взрыве в Копейске пообещали помочь
Новый смеситель для кухни: что проверить перед установкой
«Через три-четыре года»: во Франции призвали готовиться к конфликту с РФ
Число отравившихся в Улан-Удэ приблизилось к 160
«Чтобы никто не лез»: Мадуро раскрыл гарантию неприступности Венесуэлы
Чудо корейской кухни! Самый вкусный салат из обычной морковки
Российского чиновника обвинили в хищении десятков миллионов рублей
В Копейске выросло число жертв взрыва на заводе
В США заявили о готовности к диалогу с Россией несмотря на отмену саммита
В Госдуме назвали Трампу альтернативу Будапешту для встречи с Путиным
Новая тактика «охоты» и просчет в Запорожье: новости СВО к утру 23 октября
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram
Общество

Роскомнадзор отреагировал на заработавшие звонки в WhatsApp и Telegram

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.