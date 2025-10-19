Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 19:36

Магия трех предметов: как простой прием превращает обычный интерьер в произведение искусства

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дизайнеры давно открыли секрет создания гармоничного пространства — правило трех элементов. Этот принцип работает везде: в расстановке мебели, подборе цветов и декора.

Человеческий мозг лучше воспринимает нечетные группы, и три предмета создают наиболее естественное и привлекательное сочетание. Достаточно взглянуть на диван с тремя подушками — композиция выглядит завершенной и стильной.

В цветовой гамме дизайнеры рекомендуют использовать три оттенка: основной, дополнительный и акцентный. Такая палитра создает глубину и баланс.

Правило работает и с аксессуарами: три вазы или картины формируют ощущение порядка. При этом не важны затраты — даже недорогие предметы в такой композиции выглядят элегантно.

Этот универсальный прием помогает создать стильный интерьер без лишних трат, делая пространство гармоничным и уютным.

Ранее сообщалось, что даже самая маленькая квартира может выглядеть просторнее, если грамотно подойти к оформлению. Но часто в интерьере допускают ошибки, которые визуально уменьшают пространство и делают жилье тесным.

Читайте также
От обычной квартиры до роскошных апартаментов: 10 профессиональных секретов дизайна, о которых молчат мастера интерьера
Общество
От обычной квартиры до роскошных апартаментов: 10 профессиональных секретов дизайна, о которых молчат мастера интерьера
Маленькая кухня — не приговор: 7 секретов дизайнеров по превращению тесного пространства в функциональное чудо
Общество
Маленькая кухня — не приговор: 7 секретов дизайнеров по превращению тесного пространства в функциональное чудо
Ошибки в интерьере, которые крадут пространство: пять промахов, из-за которых маленькая квартира кажется теснее
Общество
Ошибки в интерьере, которые крадут пространство: пять промахов, из-за которых маленькая квартира кажется теснее
Арбуз против отеков: вот почему он стал находкой для здоровья
Общество
Арбуз против отеков: вот почему он стал находкой для здоровья
От бабушкиной мудрости к современной науке: как ржавый гвоздь может спасти урожай
Общество
От бабушкиной мудрости к современной науке: как ржавый гвоздь может спасти урожай
дизайнеры
интерьеры
советы
квартиры
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине ликвидирован ключевой офицер связи ВСУ
В Минобороны Германии испугались российского Северного флота
Российские бойцы ринулись в огонь за женщиной с ребенком
В Дагестане воспитательницу отстранили от работы в саду за побои детей
Сектор Газа остался без гуманитарной помощи
Стало известно об освобождении главреда Sputnik Азербайджан Картавых
Назван основной поставщик военной техники Белоруссии
Зеленский заявил, что готов к переговорам в любом формате
Папа римский причислил к лику святых бывшего сатаниста
Осенний ужин за 20 минут: запеченная тыква с курицей и свежей зеленью
В США заявили о 30 критических днях для мира в секторе Газа
Стало известно о первых жертвах столкновения Израиля и ХАМАС
Протекция Киркорова, роман с Кридом, «Дом-2»: как живет певица Марго
Израиль атаковал склады и инфраструктурные узлы ХАМАС
«Он пьян»: журналист усомнился в адекватности Зеленского после слов о РФ
Жесткий натиск под Угледаром, крах ВСУ: новости с фронтов СВО 19 октября
Депутат Колесник рассказал о сроках освобождения Херсона
Трамп не услышал мольбы Зеленского? Что он сказал о Tomahawk и судьбе Киева
Уиткофф и зять Трампа приедут в Израиль для сохранения мира
В российском городе временно закрыли аэропорт
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.