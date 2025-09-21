«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 сентября 2025 в 14:01

Ошибки в интерьере, которые крадут пространство: пять промахов, из-за которых маленькая квартира кажется теснее

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Даже самая маленькая квартира может выглядеть просторнее, если грамотно подойти к оформлению. Но часто в интерьере допускают ошибки, которые визуально уменьшают пространство и делают жилье тесным.

Главные промахи:

1. Перегруженность мебелью.

Крупные шкафы, диваны и массивные стенки загромождают комнату, лишают ее воздуха и создают ощущение сжатости.

2. Темные стены и полы.

Темные покрытия поглощают свет, а помещение становится мрачным и «сжатым». Светлые оттенки, напротив, отражают свет и добавляют простора.

3. Неправильное освещение.

Один потолочный светильник подчеркивает тени и визуально уменьшает комнату. Многоуровневое освещение с торшерами и бра делает интерьер уютнее и просторнее.

4. Отсутствие зеркал.

Без зеркал квартира теряет глубину. Они отражают свет и создают иллюзию дополнительного пространства.

5. Избыток декора.

Мелкие статуэтки, перегруженные стены и массивные шторы делают интерьер тяжелым. Легкие ткани, минимализм и правильная расстановка мебели помогают комнате «дышать».

Советы дизайнеров:

  • Используйте светлые оттенки для стен и пола.
  • Выбирайте компактные группы мебели вместо громоздких гарнитуров.
  • Организуйте хранение с помощью корзин и встроенных систем.
  • Оставляйте окна максимально открытыми, чтобы естественный свет наполнял комнату.

Даже небольшая квартира может стать комфортным и просторным жильем. Достаточно исключить эти ошибки — и пространство заиграет по-новому.

