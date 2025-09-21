Ошибки в интерьере, которые крадут пространство: пять промахов, из-за которых маленькая квартира кажется теснее

Даже самая маленькая квартира может выглядеть просторнее, если грамотно подойти к оформлению. Но часто в интерьере допускают ошибки, которые визуально уменьшают пространство и делают жилье тесным.
Главные промахи:
1. Перегруженность мебелью.
Крупные шкафы, диваны и массивные стенки загромождают комнату, лишают ее воздуха и создают ощущение сжатости.
2. Темные стены и полы.
Темные покрытия поглощают свет, а помещение становится мрачным и «сжатым». Светлые оттенки, напротив, отражают свет и добавляют простора.
3. Неправильное освещение.
Один потолочный светильник подчеркивает тени и визуально уменьшает комнату. Многоуровневое освещение с торшерами и бра делает интерьер уютнее и просторнее.
4. Отсутствие зеркал.
Без зеркал квартира теряет глубину. Они отражают свет и создают иллюзию дополнительного пространства.
5. Избыток декора.
Мелкие статуэтки, перегруженные стены и массивные шторы делают интерьер тяжелым. Легкие ткани, минимализм и правильная расстановка мебели помогают комнате «дышать».
Советы дизайнеров:
- Используйте светлые оттенки для стен и пола.
- Выбирайте компактные группы мебели вместо громоздких гарнитуров.
- Организуйте хранение с помощью корзин и встроенных систем.
- Оставляйте окна максимально открытыми, чтобы естественный свет наполнял комнату.
Даже небольшая квартира может стать комфортным и просторным жильем. Достаточно исключить эти ошибки — и пространство заиграет по-новому.
