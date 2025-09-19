Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 14:36

Россия и Индия договариваются о серийном строительстве АЭС

Фото: Rosatom/Global Look Press

Глава Росатома Алексей Лихачев и индийские партнеры обсудили серийное строительство атомных электростанций большой и малой мощности по российским проектам на территории Индии, сообщает пресс-служба госкорпорации. Переговоры прошли в рамках конференции МАГАТЭ и были посвящены углублению стратегического партнерства в атомной энергетике.

Росатом предлагает Индии сотрудничество в локализации проектов по строительству атомных электростанций как большой, так и малой мощности, принимая во внимание высокоразвитую индустрию Индии, — отмечается в сообщении.

Ранее замминистра энергетики и ЖКХ региона Максим Братыгин сообщил, что для размещения АЭС в Нижегородской области рассматривают три места. По его словам, больше всего подходит город Выкса, поскольку разместить там станцию было бы экономически намного эффективнее.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Австрия пытается помешать процессу сооружения реакторов на венгерской АЭС «Пакш-2» из-за негативного отношения к атомной энергетике. Дипломат также напомнила, что в строительстве принимают участие российские специалисты и коммерческие структуры.

АЭС
Индия
Россия
Росатом
