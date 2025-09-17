Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 сентября 2025 в 13:23

В российском регионе выбирают место под АЭС

В Нижегородской области рассмотрят три места для размещения АЭС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для размещения АЭС в Нижегородской области рассматривают три места, сообщил замминистра энергетики и ЖКХ региона Максим Братыгин. По его словам, которые передает «НТА-Приволжье», больше всего подходит город Выкса.

Что касается наилучшего экономического расположения, естественно, Выкса, центр потребления, конечно, ближе. [Разместить там] было бы намного экономически эффективно, — предположил замминистра.

Он пояснил, что в планах до 2028 года — скорректировать существующую схему размещения объектов электроэнергетики и включить в нее проект строительства атомной станции. Только после этого, по его словам, приступят к работе над проектом и начнется инвестиционный цикл, включающий строительство станции, который займет не менее 10 лет. Таким образом, по его оценке, ввод станции в эксплуатацию состоится не раньше 2038–2040 годов.

Ранее в Казахстане официально дали старт реализации проекта по строительству первой атомной электростанции. Торжественное мероприятие состоялось вблизи поселка Улькен Алма-Атинской области. В нем принял участие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Россия
АЭС
Нижегородская область
энергетика
