В российском регионе выбирают место под АЭС

Для размещения АЭС в Нижегородской области рассматривают три места, сообщил замминистра энергетики и ЖКХ региона Максим Братыгин. По его словам, которые передает «НТА-Приволжье», больше всего подходит город Выкса.

Что касается наилучшего экономического расположения, естественно, Выкса, центр потребления, конечно, ближе. [Разместить там] было бы намного экономически эффективно, — предположил замминистра.

Он пояснил, что в планах до 2028 года — скорректировать существующую схему размещения объектов электроэнергетики и включить в нее проект строительства атомной станции. Только после этого, по его словам, приступят к работе над проектом и начнется инвестиционный цикл, включающий строительство станции, который займет не менее 10 лет. Таким образом, по его оценке, ввод станции в эксплуатацию состоится не раньше 2038–2040 годов.

