В Казахстане началось строительство первой АЭС Казахстан и Россия начали строительство АЭС в поселке Улькен

В Казахстане официально дан старт реализации проекта по строительству первой атомной электростанции, сообщает ТАСС. Торжественное мероприятие состоялось вблизи поселка Улькен Алма-Атинской области. В нем принял участие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Мы дали старт [в Казахстане] практическим работам по реализации проекта по созданию АЭС, — заявил он на открытии.

По его словам, Россия предлагает республике передовые технологии. На первом этапе предусмотрено проведение инженерно-геологических и изыскательских работ. Казахстанская сторона передала представителям российской госкорпорации капсулу с образцами почвы. Эти материалы необходимы для исследований перед началом активной фазы возведения АЭС.

В октябре 2024 года по итогам референдума стало известно, что строительство АЭС в Казахстане поддерживают 71,12% от числа опрошенных граждан. До этого сотрудники Международного агентства атомной энергетики одобрили площадку для будущего объекта на юге республики.