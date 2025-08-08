Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 10:46

В Казахстане началось строительство первой АЭС

Казахстан и Россия начали строительство АЭС в поселке Улькен

Церемония запуска строительства первой в Казахстане атомной электростанции Церемония запуска строительства первой в Казахстане атомной электростанции Фото: Пресс-служба Росатома/РИА Новости

В Казахстане официально дан старт реализации проекта по строительству первой атомной электростанции, сообщает ТАСС. Торжественное мероприятие состоялось вблизи поселка Улькен Алма-Атинской области. В нем принял участие генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Мы дали старт [в Казахстане] практическим работам по реализации проекта по созданию АЭС, — заявил он на открытии.

По его словам, Россия предлагает республике передовые технологии. На первом этапе предусмотрено проведение инженерно-геологических и изыскательских работ. Казахстанская сторона передала представителям российской госкорпорации капсулу с образцами почвы. Эти материалы необходимы для исследований перед началом активной фазы возведения АЭС.

В октябре 2024 года по итогам референдума стало известно, что строительство АЭС в Казахстане поддерживают 71,12% от числа опрошенных граждан. До этого сотрудники Международного агентства атомной энергетики одобрили площадку для будущего объекта на юге республики.

АЭС
Казахстан
Россия
Росатом
Алексей Лихачев
