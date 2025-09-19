На Западе рассказали, к чему приведет решение Европы по российским деньгам Гленн Дизен: схема ЕС с российскими активами подорвет доверие мира к нему

Манипуляции Европы с российскими активами могут привести к тому, что остальной мир перестанет доверять объединению, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети X. Он пояснил, что это по сути кража.

Например, использовать российские активы для покупки беспроцентных облигаций ЕС. Следствие этого в том, что ЕС не может позволить себе прекратить конфликт, поскольку объединение не может вернуть украденные средства. Кроме того, мир больше никогда не будет доверять Европе, — предупредил профессор.

Ранее глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что страна выступает против конфискации российских активов. По его словам, такие меры способны подорвать финансовую стабильность в Европе. Министр подчеркнул, что активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб. При этом он напомнил, что доходы от этих средств уже направляются на поддержку Украины.

Тем временем бизнесмен Олег Дерипаска отметил, что Российской Федерации нужно осудить всех тех, кто причастен к попыткам «распотрошить» замороженные активы. Он также призвал конфисковать имущество тех, кто хочет присвоить себе деньги, поскольку с учетом начисленных процентов речь идет уже о сумме порядка «полутриллиона долларов», которой хватит, по его словам, для освоения Сибири.