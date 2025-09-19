Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 03:34

На Западе рассказали, к чему приведет решение Европы по российским деньгам

Гленн Дизен: схема ЕС с российскими активами подорвет доверие мира к нему

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Манипуляции Европы с российскими активами могут привести к тому, что остальной мир перестанет доверять объединению, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в соцсети X. Он пояснил, что это по сути кража.

Например, использовать российские активы для покупки беспроцентных облигаций ЕС. Следствие этого в том, что ЕС не может позволить себе прекратить конфликт, поскольку объединение не может вернуть украденные средства. Кроме того, мир больше никогда не будет доверять Европе, — предупредил профессор.

Ранее глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что страна выступает против конфискации российских активов. По его словам, такие меры способны подорвать финансовую стабильность в Европе. Министр подчеркнул, что активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб. При этом он напомнил, что доходы от этих средств уже направляются на поддержку Украины.

Тем временем бизнесмен Олег Дерипаска отметил, что Российской Федерации нужно осудить всех тех, кто причастен к попыткам «распотрошить» замороженные активы. Он также призвал конфисковать имущество тех, кто хочет присвоить себе деньги, поскольку с учетом начисленных процентов речь идет уже о сумме порядка «полутриллиона долларов», которой хватит, по его словам, для освоения Сибири.

активы
Россия
Европа
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работающие из дома россияне ощущают себя счастливее
Свекла для похудения: раскрываем осенний секрет стройности
Трамп хочет пригласить Карла III в США
Двух жителей Запорожья осудили за шпионаж в пользу Украины
Ростех передал Минобороны партию новых ЗРК «Панцирь-СМД»
В российских аэропортах массово задерживаются рейсы
Гладков сообщил о печальных последствиях атак ВСУ на Белгородскую область
Слуцкий рассказал Путину о «хилокском гетто» в Новосибирске
Фигурантам дела об убийстве Кириллова добавили обвинение в терроризме
Около 20 афтершоков произошло на Камчатке за два часа после землетрясения
Кадыров раскрыл смысл слов о «пехотинце Путина»
Стало известно, как россияне предпочитают использовать ИИ
Для сердца и мозга: какая польза свеклы для организма
Россияне могут лишиться популярных авто из Китая и Японии
Военный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Японии
ВСУ потеряли взвод бойцов на Сумском направлении
Один из российских городов «ушел под воду» из-за ливней
Убитого на фестивале Burning Man россиянина кремировали в США
Солодов официально вступил в должность губернатора Камчатки
Верующим напомнили, какую важную дату православные отмечают 19 сентября
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В Госдуме поддержали переименование трех городов России
Власть

В Госдуме поддержали переименование трех городов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.