ЕК решила снизить потолок цен на российскую нефть Фон дер Ляйен: ЕК намерена снизить потолок цен за баррель нефти из РФ до $47,6

Еврокомиссия намерена снизить потолок цен на российскую нефть до $47,6 за баррель (около четырех тысяч рублей), сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети X. По ее словам, соответствующие ограничения предлагается ввести в рамках 19-го пакета санкций против России.

Мы только что снизили верхний предел цены на [российскую] нефть до $47,6 [за баррель], — отметила фон дер Ляйен.

В этом же выступлении председатель Еврокомиссии объявила, что готовится новое предложение об использовании замороженных российских активов. Деньги Москвы хотят потратить на нужды Киева. Точных сроков европейская чиновница называть не стала.

Фон дер Ляйен также сообщала, что Еврокомиссия предложила ввести санкции против 118 судов. По ее словам, в новый санкционный пакет также входят ограничения против 45 компаний — как российских, так и зарубежных.

Ранее журналист Брайан Макдональд сообщил, что ЕС установил новый рекорд по импорту сжиженного природного газа из РФ. Он напомнил, что Европа постоянно заявляет об отказе от российских энергоносителей.