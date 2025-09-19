«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 15:58

Экс-футболист «Спартака» критически высказался о решениях Станковича

Экс-футболист «Спартака» Масалитин обвинил клуб в растрате

Валерий Масалитин Валерий Масалитин Фото: Алексей Иванов/ТАСС

Футбольный клуб «Спартак» тратит крупные суммы на трансферы, покупая новых игроков, но пользы от этого нет, заявил «Газете.Ru» бывший футболист ЦСКА и красно-белых Валерий Масалитин. По словам спортсмена, «Спартак» может без проблем выставить два состава, как и петербургский «Зенит».

И будет конкурентоспособная команда. Но, честно говоря, просто непонятно: столько денег потратили, а ни одна команда, ни вторая не может из этого извлечь пользу,высказался Масалитин.

Со слов футболиста, его удивило решение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича выставить двух новых защитников на матч против «Динамо». Он считает, что новому составу команды пока только предстоит сыграться.

Красно-белые уже провели восемь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) и набрали 12 очков, сейчас они на восьмой строчке. Накануне «Спартак» уступил победу на своем поле «Ростову» со счетом 1:2.

Ранее «Динамо» вырвали победу у московского «Спартака» в серии пенальти (4:3) во втором туре группового этапа Кубка России. В другом матче ЦСКА уступил тольяттинскому «Акрону», москвичи потерпели поражение также в серии пенальти (4:5).

Спартак
Динамо
футбол
футболисты
